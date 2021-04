Thomas Pieters en Tom Lewis openen op 38e plaats in Zurich Classic

Thomas Pieters en de Engelsman Tom Lewis staan donderdag met een openingsronde van 67 slagen in de middenmoot van het klassement op het Zurich Classic of New Orleans-teamtoernooi (PGA Tour/7.4 miljoen dollar), dat doorgaat op de TPC Louisiana-golfbaan in het Amerikaanse Avondale (Louisiana).

In de eerste ronde die in de Four-ball discipline werd afgewerkt, kon het team Pieters-Lewis op de eerste negen holes slechts een birdie scoren waardoor ze aanvankelijk in het dal van het klassement stonden. Het duo lukte op de tweede parcourshelft echter birdies op de holes, tien, zestien, zeventien en achttien wat goed was voor een ronde van vijf onder par. In de tussenstand tellen Pieters en Lewis vijf slagen meer dan de Noren Viktor Hovland-Kris Ventura en de Amerikanen Brice Garnett-Scott Stallings. De Spanjaard Jon Rahm en de Amerikaan Ryan Palmer, die het toernooi in 2019 wonnen, openden met een ronde van 65 slagen en een gedeelde zestiende plaats.

De Zurich Classic of New Orleans is een teamtoernooi waarin er om beurt een dag wordt afgewerkt in de Four-ball en de Alternate Shot disciplines. In de Four-Ball discipline spelen beide spelers van een team elk met hun eigen bal en telt de beste score. In de Alternate discipline, ook soms Foursomes genoemd, wordt er om beurt met dezelfde bal gespeeld.

Vorig jaar kon het toernooi niet doorgaan vanwege het coronavirus.

Stand na eerste ronde Zurich Classic of New Orleans, Avondale:

1. V. Hovland/K. Ventura (Noo) 62 -10

. B. Garnett.S. Stalling (VSt) 62

3. C. Champ/T. Finau (VSt) 63

. B. Horschel/S. Burns (VSt) 63

. K. Bradley/B. Steele (VSt) 63

. K.H. Lee (ZKo)/K. Stanley (VSt) 63

. M. Hubbard (VSt)/S. Cappelen (Den) 63

. L. Oosthuizen/C. Schwartzel (ZAf) 63

. M. Leishman/C. Smith (Aus) 63

10. X. Schauffele/P. Cantlay (VSt) 64

. B. Watson/S.Scheffler (VSt) 64

. C. Hoffman/N. Watney (VSt) 64

. T. Duncan/A. Schenk (VST) 64

. R. Sloan (Can)/A. Baddeley (Aus) 64

. W. Clark (VSt)/E. Van Rooyen (ZAf) 64

38. T. Pieters (Bel)/T. Lewis (Eng) 67