Nederlandse zanger Boudewijn de Groot stopt abrupt met optreden

Boudewijn de Groot stopt met optreden. Dat maakt de 76-jarige Nederlandse zanger bekend op zijn website. Hiermee komt vrij abrupt een einde aan zijn lange carrière op het podium. Zijn eerste concert was 56 jaar geleden.

In eerste instantie zou De Groot samen met de Nederlandse muzikanten Henny Vrienten en George Kooymans een afscheidstournee doen met hun gelegenheidstrio Vreemde Kostgangers. Deze tournee moest vanwege de coronacrisis worden uitgesteld naar 2022. Maar nu George Kooymans, bekend van de Golden Earring, door de ziekte ALS niet meer kan optreden, gaan ook die concerten niet meer door. “Corona, in eerste instantie, en de ziekte van George hebben ons genoopt onze laatste tour zoals we die begin vorig jaar begonnen voortijdig te stoppen”, schrijft de zanger.

De Groot spreekt van “de spreekwoordelijke nachtkaars”. “Maar dat wil niet zeggen dat ik ook stop met muziek maken. En teksten schrijven. Dat laatste heb ik de afgelopen jaren al ruimschoots gedaan en ik hoop het even ruimschoots te kunnen blijven doen.”

De Groot gold in de jaren zestig en zeventig als de ‘Bob Dylan van de Lage Landen’. Hij had grote successen met hits als ‘Welterusten Mijnheer de President’, ‘Het land van Maas en Waal’ en ‘Avond’. Sinds de jaren 90 opereerde hij lange tijd vooral achter de schermen, als producer van artiesten als Henny Vrienten, Rob de Nijs en Stef Bos. De Groot kreeg in 1998 de prestigieuze Nederlandse muziekprijs Edison voor zijn hele oeuvre.