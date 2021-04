Minder besmettingen en overlijdens, ziekenhuisopnames blijven stabiel

In de week tot 19 april was er in België sprake van gemiddeld 3.578 coronabesmettingen per dag, dat is 8 procent minder dan de voorgaande week. Dat blijkt uit de cijfers van Sciensano.

Er waren in dezelfde periode wel meer positieve testen: de positiviteitsratio steeg namelijk tot 9,7 procent. Het reproductiegetal staat nog steeds net boven 1 (1,01). Bij een waarde hoger dan 1 wint de epidemie aan kracht. Inmiddels hebben wel al 2,5 miljoen Belgen een eerste dosis van een coronavaccin gekregen.

Het weekgemiddelde van de ziekenhuisopnames blijft intussen stabiel. Van 16 tot 22 april was er sprake van gemiddeld 240,1 nieuwe opnames per dag, ongeveer evenveel als de week voordien. Het totale aantal mensen dat momenteel in het ziekenhuis ligt, daalde wel opnieuw tot net onder de grens van 3.000. Het gaat om 2.989 patiënten (-1 procent), van wie 910 op intensieve zorg (-2 procent).

De overlijdens blijven intussen wel dalen. Van 13 tot 19 april ging het gemiddeld om 39,6 doden per dag, goed voor een daling met 2,5 procent. In totaal lieten in ons land al 23.909 mensen het leven sinds het begin van de coronapandemie.