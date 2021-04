De nieuwe verkaveling in Paal-centrum, aan de kersverse Zorgstraat, krijgt twee fiets- en wandelpaden tussen de Meldertsesteenweg en zorgcentrum Beukenveld, zodat buurtbewoners en in bewoners van Beukenveld veilig en makkelijk naar het centrum kunnen. De projectontwikkelaar legt de paden op eigen intiatief aan en draagt ze dan over aan de stad.