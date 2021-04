Geen wereldkampioen de jongste jaren die sneller wou bewijzen dat de regenboogtrui geen accident de parcours was dan Julian Alaphilippe (28), zowel vorig najaar als dit voorjaar. Het wijsvingertje bij de zege in Hoei vertelde alles. Dit was een wereldkampioen die de twijfelaars bij zijn voorseizoen het zwijgen wou opleggen.