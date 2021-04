Standard, hier met Eric Gerets en Gerard Plessers, won met Jos Daerden in de rangen de beker in 1981. — © RR

STANDARD - KRC GENK

Jos Daerden, huidig T2 van de Genkse beloften, betwistte zelf twee bekerfinales. Met, jawel, tweedeklasser Tongeren in 1974 en met Standard in 1981. “Die eerste was een lachertje”, blikt hij terug.