Napoli heeft een uitstekende zaak gedaan in de strijd om de vierde plaats in de Serie A. De Partenopei wonnen met 5-2 tegen rechtstreekse concurrent Lazio. Dries Mertens scoorde het vierde doelpunt voor Napoli. En hoe! De Rode Duivel krulde de bal heerlijk in doel, goed voor zijn 102e competitiedoelpunt voor de club uit Napels. Een evenaring van het record van Antonio Vojak.