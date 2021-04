Geert Molenberghs: “Het is geen alles-of-nietsverhaal. Als we ons aan de regels houden, zouden versoepelingen kunnen.” — © Guy Puttemans

Hasselt

Uit voorspellingen van de UHasselt blijkt dat de terrassen twee weken later openen, kan zorgen voor veel minder besmettingen. “Maar het is geen alles-of-nietsverhaal. We moeten voorzichtig blijven en ons gedrag aanpassen”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs.