Utrecht houdt Ajax in bedwang

De Zweed Simon Gustafson bracht de bezoekers uit Utrecht op voorsprong vanop de strafschopstip (13.), na een fout van Nicolas Tagliafico in de zestien.

Pas in de 70e minuut kon de Mexicaan Edson Alvarez gelijkmaken voor de Amsterdammers.

Othmane Boussaid stond in de basis bij Utrecht en werd na het tegendoelpunt in de 73e minuut vervangen. In de stand blijft Ajax autoritair leider met 73 punten, 12 meer dan eerste achtervolger PSV. Utrecht is zevende met 44 punten.