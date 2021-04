T-rex Trix heeft er een zusje bij. Ter wereld gekomen via 3D-printers van Naturalis in Leiden. Hanneke Jacobs uit Weert is er met een team ruim een jaar mee bezig geweest. Trix II kwam donderdag aan in Japan. Via internet helpt de Limburgse de komende dagen haar collega’s van een museum in Nagasaki mee met het in elkaar zetten van haar ‘bouwpakket’.