Jacques Vermeire (69) en dochter Julie (22) gaan samen op pad in nieuw programma ‘Hit the road Jacques’

Julie Vermeire (22) betrekt vader Jacques (69) met plezier in haar Tiktok-filmpjes. Binnenkort gaat het duo ook samen op pad in het nieuwe tv-programma Hit the road Jacques. Het wordt een roadtrip langs de plaatsen die de komiek gevormd en getekend hebben. En een eerbetoon, want Jacques Vermeire viert in mei zijn zeventigste verjaardag.

Play4 loste donderdagavond de eerste trailer van Hit the road Jacques, dat vanaf donderdag 13 mei te zien zal zijn. In het programma trekken Jacques Vermeire en zijn dochter op roadtrip. Vermeire zag in zijn rijke carrière als artiest, zanger, acteur, komiek en presentator immers heel Vlaanderen en heel Vlaanderen zag hem. Hij kwam al op duizenden plaatsen. Een aantal van die monumentale plekken zullen ze nu samen bezoeken. Dochter Julie is immers nog maar 22 jaar, dus er zijn heel wat dingen die ze nog te weten wil komen over het leven en het werk van haar vader.

Kwinkslag en een lach

Tijdens de tocht kruipt Julie achter het stuur en mag Jacques zich in de passagiersstoel nestelen. Al lijkt hij daar niet altijd even gerust in, wanneer Julie met de Jaguar bijna de borduur raakt van de stoep. Ze rijden naar de zaal waar Jacques zijn liefde voor het optreden heeft ontdekt. Maar ook naar de school, waar Julie een gemeenschappelijk feitje ontdekt. “Jij hebt je vijfde jaar opnieuw moeten doen? Maar ik ook”, zegt ze. Vader Jacques reageert zoals hij dat wel vaker doet, met een kwinkslag en een lach: “Zo stoem de vader, zo stoem de dochter.”

Het duo gaat ook langs bij mensen met wie vader Vermeire in het verre en minder verre verleden heeft samengewerkt, zoals Walter Grootaers en Carl Huybrechts.

Julie Vermeire was in 2019 al te zien in Dancing with the stars bij Play4 – wat ze won – maar dit is het eerste programma waarin ze een dragende rol krijgt. Later zal ze ook nog te zien zijn in het fictionele realityprogramma De redders, over de strandwachten aan de Belgische kust.