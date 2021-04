Er was wat geluk mee gemoeid, maar nieuw doelpunt van Yannick Carrasco brengt Atlético aan kop in La Liga

Atlético Madrid is opnieuw leider in de Spaanse competitie. De Madrilenen wonnen op de 32ste speeldag met 2-0 van Huesca en tellen nu 73 punten, drie meer dan stadsrivaal Real. Yannick Carrasco scoorde voor de derde partij op rij.

Vlak na zijn doelpunt mocht Carrasco gaan rusten van succescoach Diego Simeone.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 1-0 kwam van de voet van Angel Correa:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de Spaanse competitie is het ontzettend spannend aan de kop. Atletico heeft nu met 73 punten weer drie punten voorsprong op de buren van Real. Sevilla volgt op zes punten. Barcelona telt 65 punten, maar heeft twee wedstrijden minder gespeeld. De Catalanen spelen donderdagavond tegen Getafe. Promovendus Huesca staat in de degradatiezone.