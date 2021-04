Kersvers Miss België ziet voor het eerst bloesempracht in Haspengouw

"Het perfecte decor voor een fotoshoot.", het waren de woorden vanmiddag van Kedist Deltour, kersvers Miss België, toen ze de bloesempracht in Sint-Truiden aanschouwde. Het was Europarlementslid Hilde Vautmans die 's lands mooiste vrouw naar Haspengouw haalde. Een traditie die normaal gezien plaatsvindt in het Europees parlement. Maar door corona kon het niet en dus haalde Vautmans Miss België naar de bloesems. Het was de eerste keer dat de Harelbeekse met Ethiopische roots de bloesems zag.