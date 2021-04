Peltse zanger Daan Goutsmet wil scoren met moderne versie van het levenslied

Met een moderner geluid het levenslied de 21ste eeuw binnenloodsen. Dat is het doel van de 27-jarige Peltenaar Daan Goutsmet. Hij zingt in het Nederlands en wil met z'n muziek de luisteraar raken maar ook een hart onder de riem steken. De inspiratie voor z'n teksten komen uit het dagelijkse leven. Uiteraard speelt de liefde een grote rol, maar in z'n debuutsingle Achtbaan heeft Daan Goutsmet over de moeilijke momenten waar iedereen wel eens door moet in z'n leven.