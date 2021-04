Ex-bekerwinnaar Mario Been was er zondag graag bij geweest. — © TV Limburg

Maar eerst voetbal. De man die Racing Genk z'n vorige beker bezorgde, voormalig trainer Mario Been, supportert zondag opnieuw voor de Limburgse bekerfinalist. De Nederlander kijkt met veel trots en liefde terug op z'n passage in de Luminus Arena. Hij vindt dat Racing Genk zondag favoriet is. En stiekem had hij zondag mee in de dug-out van Genk willen zitten.