70 procent Limburgse 65-plussers nu al eerste prik gehad

Meer dan 70 procent van de 65-plussers in Limburg - om precies te zijn 73,59 procent - heeft al een eerste prik gehad met een coronavaccin. Dat meldt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke. Daarmee doen onze 15 vaccinatiecentra het beter dan het Vlaams gemiddelde. De vaccinatiebereidheid blijkt in onze provincie heel groot. Bij de 75- en 85-plussers ligt die zelfs boven de 90 procent. Om de moelijkere groep van jongeren te bereiken worden mini-vaccinatie-teams uitgestuurd en het vaccinatietempo wordt serieus opgedreven. In juni zullen 700- tot 800.000 inentingen per week gebeuren. Met één doel: om tegen 11 juli elke Vlaming minstens één keer geprikt te hebben.