Antwerpen, Brussel

Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (ex-Open Vld) gaf haar inkomen uit haar job bij Let’s Go Urban (LGU) in 2019 niet aan bij het Rekenhof. Zij verdiende als directeur 3.300 euro netto per maand. Volgens het Rekenhof had ze dit moeten aangeven, ook als ze op het moment van haar eedaflegging al ontslag had genomen.