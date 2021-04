Regering versus regio’s: het botst alweer in aanloop naar Overlegcomité, maar hoe hard zal het spel gespeeld worden?

De federale regering en de deelstaten staan lijnrecht tegenover elkaar in de aanloop naar het Overlegcomité. Premier Alexander De Croo (Open VLD) hamert erop dat er geen ruimte is voor verdere versoepelingen, maar Vlaanderen en Wallonië gaan vol voor meer volk op evenementen vanaf mei. “Het is een weerkerend patroon in het hele Overlegcomité-verhaal”, zucht een regeringsbron.