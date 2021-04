Twee competitiematchen basketbalclub Oostende uitgesteld vanwege coronabesmettingen

Nadat Olivier Troisfontaines maandag positief testte op het coronavirus, hebben er donderdag nog twee spelers van Filou Oostende hetzelfde resultaat gehoord. Oostende communiceert hun namen niet. Alle spelers en stafleden hadden vandaag een sneltest gedaan en iets later die dag werd dat slechte resultaat bevestigd door een PCR-test. In de wandelgangen leeft de vrees dat er misschien nog besmettingen volgen. In december waren Haris Bratanovic, Servaas Buysschaert en Pierre-Antoine Gillet al besmet.

Ook al laat het protocol toe dat de trainingen verder gaan zonder deze drie besmette spelers, toch ging de hele kern van Filou Oostende donderdagavond meteen in quarantaine. De landskampioen wil hiermee ook een signaal naar de maatschappij geven dat men deze situatie bijzonder ernstig opvat. De competitiematchen tegen Okapi Aalst (vrijdag thuis) en in Luik (zondag) worden uitgesteld. Zaterdag en maandag volgen nieuwe testrondes. Die resultaten bepalen wanneer de trainingen, per twee of in groep, hervat worden. De eerstkomende match van Oostende is onder voorbehoud vrijdag 30 april thuis tegen Leuven Bears. (rpo)