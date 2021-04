Man ziet tijdens het rijden plots iets kronkelen op voorruit: “Als dat in de auto zat, was ik dood”

Een Thaise automobilist schrok zit rot toen hij plots iets op zijn voorruit zag kronkelen tijdens het rijden: een dodelijke Aziatische lanspuntslang. Het reptiel heeft genoeg gif om een volwassen man met één beet te doden. “Ik probeerde kalm te blijven, maar ik was doodsbang”, aldus de bestuurder die de slang probeerde te verjagen met zijn ruitenwissers. Dat lukte eindelijk ook, tot grote opluchting van de man. “Als die slang in de auto zat, was ik nu dood”, klinkt het nog.