WK SNOOKER. Shaun Murphy plaatst zich voor de achtste finales

Shaun Murphy (WS-7) heeft zich donderdagnamiddag in het Crucible Theatre van Sheffield voor de achtste finales van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. In de eerste ronde won de 38-jarige Engelsman met 10-7 van zijn 48-jarige landgenoot Mark Davis (WS-45).

Murphy kwam woensdag op een 2-4 achterstand tegen veteraan Davis. Dankzij breaks van 66 en 113 kon de wereldkampioen van 2005 de schade na de eerste sessie tot 4-5 beperken. Donderdag werden de eerste frames gedeeld en kwam “The Magician” via een 56 break bij 7-6 voor het eerst op voorsprong. Na nog een 93 break maakte hij het in het zeventiende frame met een 113 century in stijl af.

Om een plaats in de kwartfinales neemt Murphy het zaterdag, zondag en maandag op tegen de Chinees Yan Bingtao (WS-10), in januari winnaar van het Masters. Yan schakelde eerder deze week Martin Gould (WS-27) met 10-6 uit.

Titelverdediger Ronnie O’Sullivan (WS-2) is inmiddels al aan zijn achtste finale (best of 25) begonnen. Na één sessie staat hij 4-4 gelijk tegen de Schot Anthony McGill (WS-16). De zesvoudige wereldkampioen kwam voortvarend uit de startblokken en nam met breaks van 81, 105 en 138 een 4-1 voorsprong. In het zesde frame maakte hij een zeldzame fout, bij het potten van de laatste rode bal zag hij ook de cuebal in de pocket verdwijnen. McGill ruimde daarop op en won ook nog de laatste twee frames van de sessie. Vrijdag zetten “The Rocket” en “The Smiling Assassin” hun duel voort.