Het Russische volkslied mag wegens de sancties tegen Rusland niet gedraaid worden. Ook hun voorstel om het volkslied te vervangen door “Katyusha (kleine Ekaterina)”, een populair lied onder soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog, stuitte op een “njet”.

Het in 1875 gecomponeerde concerto van Tchaikovsky kon wel de goedkeuring van het Internationaal Olympisch Comité wegdragen.

Bijna 350 Russen zullen in Tokio onder neutrale vlag olympische roem najagen. Dat ze niet onder hun eigen vlag mogen deelnemen en ook hun volkslied taboe is, is het gevolg van een straf wegens een grootscheeps dopingschandaal bij de Winterspelen van Sochi in 2014. Die sanctie loopt nog tot 17 december 2022.