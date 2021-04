Leopldsburg

De brandweer is donderdagnamiddag opgeroepen voor een bermbrandje in de Olmenstraat. Toen ze aankwamen hadden omstaanders de vlammen al geblust. Zo’n 4 m² brem is verbrand. Vermoedelijk kon de brand ontstaan nadat iemand een brandende sigarettenpeuk weggooide. mm