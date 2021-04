LUIK-BASTENAKEN-LUIK (ZONDAG)

Nooit eerder koerste Quinten Hermans over een afstand van 260 km. Maar zondag tussen Luik en keerpunt Bastenaken is het zover. “Een opdracht waar ik reikhalzend naar uitkijk, maar die me tegelijk angst inboezemt. Want ik ken de pijn van 220 km Gold Race in de benen.”