De Vlaamse export naar het Verenigd Koninkrijk lag in januari van dit jaar 19,68 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat zei Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) donderdag in het Vlaams Parlement na vragen van Maaike De Vreese (N-VA) en Kurt Vanryckeghem (CD&V).