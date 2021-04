Brute pech voor David Goffin in Barcelona: opgave met blessure en geen duel met Rafael Nadal

David Goffin (ATP 12) heeft met een blessure moeten opgeven in de derde ronde van het ATP-graveltoernooi in Barcelona (1.565.480 euro). Hij gooide tegen de Brit Cameron Norrie (ATP 58) de handdoek in de tweede set.

De 30-jarige Goffin, het achtste reekshoofd, en de 25-jarige Norrie stonden donderdag voor het eerst tegenover elkaar. De linkshandige Brit kende in de eerste set weinig moeite met Goffin, die niet helemaal fit oogde, heel wat directe fouten maakte en na amper een half uur een droge 6-0 kreeg aangesmeerd.

In de tweede set knokte Goffin zich in de match. Hij ging in het vijfde game door de service van Norrie maar vroeg bij een 4-3 voorsprong een medische time-out omdat hij pijn had aan de rechterlies. Na een behandeling op de court hervatte Goffin. Hij won nog een spel maar besloot bij 5-3 toch op te geven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor Goffin is deze vroege exit een domper nadat hij vorige week knappe dingen liet zien op het Masters 1.000 van Monte Carlo. Daar versloeg de Luikenaar onder meer Alexander Zverev en Marin Cilic, alvorens in de kwartfinale te stranden tegen Daniel Evans.

Cameron Norrie neemt het in de kwartfinales op tegen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 3), het eerste reekshoofd en elfvoudig winnaar in Barcelona, of de Japanner Kei Nishikori (ATP 39).