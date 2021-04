Trouwen in Commanderij of in open lucht ?

Frieda Gijbels (N-VA) vraagt om, zoals in andere gemeenten, de mogelijkheid te voorzien om te kunnen trouwen in open lucht of buiten het gemeentehuis. Schepen Benny Spreeuwers (CD&V): ”Trouwen in open lucht, het kan al. Alternatieve trouwplekken zoals de Commanderij van Gruitrode worden onderzocht”.

In de natuur of in open lucht trouwen, het kan vandaag al in andere gemeenten en op een veilige manier. De N-VA fractie stelt dan ook voor om een aantal trouwplekken buiten het gemeentehuis vast te leggen. Frieda Gijbels: “Er zijn tal van mooie en romantische plekken zoals de Ruiterskuilen, de vallei van de A-beek en de Oudsberg”.

Trouwen kan vandaag al in open lucht, achter het gemeentehuis in Meeuwen en in het Opglabbeekse gemeentepark. “Na de corona willen we die mogelijkheid behouden”, reageert schepen Benny Spreeuwers. De gemeente onderzoekt of trouwen in en rond de commanderij kan. Hiervoor wordt advies ingewonnen bij de provincie. “De verbouwingswerken aan de Commanderij, de activiteiten van de dienst vrije tijd in de Commanderij zijn onderdeel van dit onderzoek. Trouwen aan de Ruiterskuilen, op de Oudsberg en de aan Abeekvallei is niet mogelijk. De gemeente heeft hier niet het exclusief gebruiksrecht. Andere ideeën zijn natuurlijk altijd welkom”, verduidelijkt Spreeuwers. RDr