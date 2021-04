Meer dan zeventig soorten thee

Als je in Hannah “s theewinkel binnenstapt lijkt het in eerste instantie alsof je nooit een keuze zal kunnen maken. “Hier vind je meer dan zeventigtal verschillende soorten thee met elk hun apart aroma en smaak”, vertelt Hannah Heinze.

Nu Hannah een betaalbaar pand met parking aan Didden, beter gekend als de luie hook in Opglabbeek, heeft gevonden kan ze haar droom realiseren. “Ondanks corona en zonder openingsreceptie wilde ik graag thee in de kijker zetten, want thee heeft heel wat goede eigenschappen,” opent Hannah.

Omdat thee geen cafeïne bevat, is het ook een leuke warme drank voor kinderen. “Thee, gecombineerd met kruiden en vruchten, daar is nogal vraag naar. Thee hoort niet enkel bij je vieruurtje, het is ook een drankje om ’s ochtends bij het ontbijt of ’s avond voor het slapen gaan te nuttigen. Thee is rustgevend en helpt kleine kwaaltjes genezen.”

Op de verpakking van de thee vindt je terug hoe je de lekkerste tas zet, of je vraagt het gewoon in Hannah “s Theewinkel. “Echte theeliefhebbers verkiezen losse thee. Deze thee is verser en laat toe het hele proces van thee maken te doorlopen om uiteindelijk in je tas te gieten.”

Thee hoeft echter niet warm gedronken te worden. “In de zomer kan je zelf ice tea maken. Om uit te vinden welke thee jij het lekkerst vindt, zul je een aantal verschillende smaken moeten uitproberen. Er is zo’n verscheidenheid aan thee, dat je elke dag wel een ander smaakje kunt proeven. Hannah ’s Theetje of Oma’s Liefde, daar wordt je pas gelukkig van”, lacht Hannah. RDr