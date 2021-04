Meghan Markle stuurde lief berichtje nadat Chrissy Teigen baby verloor

Chrissy Teigen en haar man, soulzanger John Legend, verloren in oktober vorig jaar hun ongeboren zoontje Jack. Kort daarna ontving het model naar eigen zeggen een sms’je van Meghan Markle. Wat er precies in stond, verklapte ze niet toen ze te gast was in het programma Watch what happens live with Andy Cohen. Ze liet wel weten dat Markle “zo fantastisch en aardig is en net zo lief als iedereen haar omschrijft.”

Verder zei Teigen dat ze er niet bij kan dat mensen slecht spreken over haar vriendin. “Wat scheelt er eigenlijk met zij die beweren dat ze boosaardig of gek is?” Meghan Markle is momenteel zwanger van haar tweede kindje van prins Harry. In november vorig jaar maakte ze bekend dat ze zelf een miskraam heeft ervaren. Teigen en Legend hebben samen al twee kinderen, die verwekt zijn via IVF: dochter Luna (4) en zoontje Miles (2).