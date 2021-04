Biotechnieken, extra studierichting

Het Biotechnicum start op 1 september met een nieuwe extra studierichting Biotechnieken. “Dit zorgt voor breder aanbod in de studiekeuze”, zegt directeur Bart Schijns. Het Biotechnicum voorziet hiervoor in de bouw van een nieuw labo, een investering van 250 000 euro.

Biotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. “Een extra studierichting in het domein STEM. Biotechnicum is de enige school die deze richting aanbiedt”, opent Bart Schijns.

Op 1 september 2021 wordt gestart. “De leerlingen zullen zich verdiepen in de uitvoering van technieken en gaan zelfstandig aan de slag in het labo met concrete opdrachten. We bouwen hiervoor onder meer een nieuw labo. Een investering van 250 000 euro”.

Daarmee kiest het Biotechnicum ervoor om leerlingen te laten doorstromen naar een opleiding als professioneel bachelor. “Bedrijven zoals de Bocholtse brouwerij, Green Yard of diensten voor melkcontrole, ze zoeken in deze laboratoriumcontext naar mensen met operationele competenties”, besluit Bart Schijns. RDr