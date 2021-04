Fietszone Bocholt centrum

In het centrum van Bocholt is er een fietszone geïnstalleerd in een deel van de Brogelerweg, in de Kortestraat, het gehele Kerkplein tot aan de rotonde en de Kerkhofstraat en vanaf de Dorpsstraat tot de Kloosterstraat.

Schepen voor mobiliteit Erik Vanmierlo heeft na overleg met de verkeerscommissie en de mobiliteitsambtenaar beslist deze verkeerswijziging in te voeren. De nieuwe situatie wordt duidelijk gemaakt met grondmarkeringen en verkeersborden. Die wijzen de voertuigen er op dat zij een ‘fietszone’ binnenrijden. Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u. In een fietsstraat mag je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen. Fietsers moeten zich uiteraard ook aan de regels houden: ze mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze enkel opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde als de rijbaan is opengesteld in beide richtingen. RDr