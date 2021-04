Pello Bilbao schrijft bergrit in de Tour of the Alps op zijn naam na straffe comeback in afdaling

De vierde etappe in de Ronde van de Alpen is een prooi gebleken voor Pello Bilbao. De Spanjaard van Bahrain - Victorious was na bijna 170 kilometer tussen Naturns en Pieve di Bono, met een klim van eerste en tweede categorie, sneller dan Aleksander Vlasov (Astana) en Simon Yates (Team BikeExchange). Die laatste blijft wel leider. Dan Martin was aanvankelijk ook mee maar ging in de technische afdaling richting finish onderuit in een haarspeldbocht.