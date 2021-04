Gouden duel tussen Tia Hellebaut en Kim Gevaert in ‘De Container Cup’

Hoogspanning vanavond in De Container Cup want twee van de strafste atletes uit de Belgische atletiekgeschiedenis nemen het tegen elkaar op in een rechtstreeks duel: Tia Hellebaut en Kim Gevaert. We spraken de twee olympische kampioenes vlak voor ze de container indoken.

Tia Hellebaut (video bovenaan)

Hoogspringster, meerkampster

Leeftijd: 43

Lengte: 1m82

Gewicht: 75kg

Hartslag in rust: 70

Palmares: Olympisch kampioene hoogspringen (2008), wereldkampioene vijfkamp (2008), tweevoudig Europees kampioene hoogspringen (2006, 2007), 26 Belgische titels, Sportvrouw van het Jaar (2008)

Tia Hellebaut is ondertussen acht jaar op sportpensioen. “Ik probeer nog wel een beetje te tennissen en te joggen aan het lage intensiteit. Dus ik ben benieuwd wat het gaat geven in de container. Ik heb vijf weken op voorhand telefoon gekregen om deel te nemen en ben wel een paar dingen gaan proberen. Maar de tijd om echt voor te bereiden was een beetje kort en de intensiteit van de proeven ligt vrij hoog met wat ik gewend was. Hoogspringsters moeten niet veel kunnen. Zij moeten vijf passen aanlopen en omhoog geraken.” Hellebaut waagt zich verder in het video-interview aan een pronostiek voor haar duel met Kim Gevaert en spreekt zich verder ook uit over de hoogspringcapaciteiten van Nafi Thiam.

Kim Gevaert (video hierboven)

Sprintster

Leeftijd: 42

Lengte: 1m70

Gewicht: 62kg

Hartslag in rust: 72

Palmares: Olympisch kampioene 4x100m (2008), Europees kampioene 100m en 200m (2006), drievoudig Europees kampioene 60m (2002, 2005, 2007), vice-wereldkampioene 60m (2004), 27 Belgische titels

Ook Kim Gevaert probeert haar conditie te onderhouden na haar atletiekpensioen. “Ik ga drie keer per week sporten. Ik ga tennissen, doe pilates en ga lopen in het bos.” De voormalige kampioene op de honderd meter, verwacht niet dat ze het goed gaat doen op de 1.500 meter op de loopband. “Dat is natuurlijk iets helemaal anders dan sprinten. Ik ben benieuwd hoe dat zal gaan.” Wat haar pronostiek is voor haar duel met Tia Hellebaut en of ze elkaar op voorhand hebben geplaagd, ontdek je in de video.

Bekijk de aflevering van De Container Cup met Tia Hellebaut en Kim Gevaert vanavond om 19u50 op Play4.

(Maarten Delvaux)