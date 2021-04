De Croo: “Verwacht van Overlegcomité geen nieuwe maatregelen of versoepelingen”

“Verwacht geen nieuwe maatregelen of versoepelingen. Het Overlegcomité van vrijdag gaat over het operationaliseren van beslissingen van de vorige keer.” Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) gezegd in de Kamer.

Daarnaast wees de premier naar het pakket maatregelen van 835 miljoen euro dat de regering woensdag afklopte. Een verlaging van de btw, vrijstelling van bijdrages voor vakantiegeld, dubbel overbruggingsrecht, noem maar op. “We kijken allemaal uit naar de heropening. De stappen zijn uitgezet. In mei kan er buiten meer, in juni binnen en na verloop van tijd in grotere aantallen. Zo maken we het leven vrijer en aangenamer, maar volledig in balans met veiligheid. De situatie in ons land is beter dan elders, we zullen moeten rekenen op het gezond verstand van iedereen om dat zo te houden.”

Tot slot wees de premier nog eens op de vaccinatie. Die moet ons “vaste grond” onder de voeten geven. “Meer dan 70 procent van de 65-plussers is intussen gevaccineerd. 27 procent van de volwassen bevolking. Daarmee zijn we nummer 6 in Europa. Laat u vaccineren. Dat is de beste manier om snel weer meer vrijheid te verwerven. Voor uzelf en voor de rest van de bevolking.”

(agy)