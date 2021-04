Uitbreiding bedrijventerrein Opglabbeek

De heraanleg van de wegenis op het industrieterrein is gestart. — © roger dreesen

Samenwerkingsovereenkomst af in kader van een uitbreiding.

Er komt ook een KMO-zone van 5,5 hectare. “Samen goed voor zo’n 30 nieuwe bedrijven. Het bedrijventerrein Opglabbeek huisvest vandaag al onder meer de grotere bedrijven zoals Scania, Veldeman, Bewel en Mathieu Gijbels. Het is zijn belangrijke werkgevers voor onze inwoners en inwoners uit de omliggende gemeenten”, schetst Benny Spreeuwers, schepen van Industrie.

Een studie van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg en de Universiteit Hasselt toonde aan dat Oudsbergen vandaag al het sterkste sociaaleconomisch weefsel van de provincie heeft. “Met deze uitbreiding versterken we onze positie. Al in 2019 werd een ontwikkelingsstudie opgesteld, waarin er een inrichtingsplan werd uitgewerkt met wegenis, waterafvoer en groenbuffers. Er zijn ook verschillende opties uitgewerkt voor de verdeling van het gebied in verschillende percelen”, zegt burgemeester Ceyssens.

Om de percelen te verwerven en het terrein te ontwikkelen, is er een samenwerkingsovereenkomst met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg afgesloten. “POM Limburg zal de onderhandelingen voeren met de eigenaars en optreden als projectcoördinator en het gemeentebestuur ondersteunen en adviseren”, besluit Ceyssens. RDr