Tongeren

Verhangen met een touw aan een trap. Zo werd de Afghaanse kapster Negeen Mohammad Reza (30) in juni 2018 teruggevonden in haar huis in de Hasseltse Canadastraat. Onderzoek wees uit dat ze eerst gewurgd werd. Op 25 mei staat vriend des huizes Zaman A. (30) terecht op verdenking van moord.