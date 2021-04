Een minicompetitie met zes ploegen zal moeten uitwijzen wie dit seizoen de Belgische titel in het handbal pakt. Visé startte vorig weekend met winst tegen Atomix. Zaterdag komen in Tongeren-Visé (15u30) en in Pelt-Bocholt (20u15) drie Limburgse clubs in actie. Beide wedstrijden kan u live volgen op onze website.