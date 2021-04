Nieuwe inspraak via participatie

Acht participatiefora en de participatieraad zullen in de toekomst de gemeente adviseren in belangrijke dossiers.

De gemeenteraad van Oudsbergen keurde een nieuw participatiereglement goed. Acht participatiefora en een participatieraad komen in de plaats van de veertien huidige adviesraden. De huidige werking blijft behouden tot fysieke samenkomsten weer mogelijk zijn.

“Oudsbergen maakt van de gelegenheid gebruik om een nieuwe participatiestructuur uit te bouwen”, zegt Hanne Schrooten, schepen van Communicatie en Participatie. Het participatiereglement werd samen met leden van adviesraden, geëngageerde burgers, ambtenaren en schepenen uitgewerkt. Men installeert acht participatiefora, waarvan de jeugdraad, de GECORO en lokaal overleg kinderopvang verplicht zijn. In de andere fora keren andere doelgroepen terug: verenigingen, senioren, personen met een handicap, landbouwers en lokale ondernemers.

“Er is nergens vastgelegd uit hoeveel leden een forum moet bestaan, hoe vaak ze vergaderen of hoe ze zich verder organiseren. Dat laten we aan hen over, zodat elk forum een aanpak kan uitwerken die het best past”, zegt Ilse Wevers, schepen van sport en cultuur. Toch zal er nog steeds ruimte moeten zijn om sectorspecifieke onderwerpen te bespreken. Voorlopig blijft de oude werking gelden. RDr