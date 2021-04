Grotere hondenlosloopzone in Gruitrode

De hondenlosloopzone in Gruitrode, gelegen achter de Finse piste in de buurt van voetbalclub NEVOK Gruitrode, is minder bekend en minder in gebruik. Deze losloopzone krijgt nu een grondige opwaardering. De hondenlosloopzone wordt groter en om het raster te kunnen plaatsen, moeten er zo’n 30 bomen gekapt worden. Deze 30m³ hout brengt ongeveer 1.000 euro op.

