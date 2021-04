Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) was deze voormiddag de snelste in de shakedown van de Rally van Kroatië. Evans was 0,7 seconden sneller dan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC). WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) reed de derde tijd en was 1,3 seconden trager dan zijn teamgenoot.