70.000 euro voor bestrijding vogelkers

Oudsbergen trekt hiervoor in 2021 70.000 euro uit om in de Duinengordel de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers te financieren. Dat doet de gemeente in samenwerking met Bree, Maaseik, Agentschap Natuur en Bos en Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

De samenwerking bestond al, maar de situatie voor de verschillende partners is wel veranderd. “Oudsbergen vervangt Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, Bree is mee instapt in het verhaal en de Duinengordel werd opgenomen binnen het Nationaal Park Hoge Kempen. In de samenstelling van de partners is er dus wat veranderd, maar in de praktijk zal er niet zo heel veel veranderen”, weet schepen Goossens. Met deze overeenkomst engageren de gemeente zich om voor minimum 5 jaar in een groot gebied de vogelkers te bestrijden. De overeenkomst kan stilzwijgend nog verlengd worden tot maximum 10 jaar.

 RDr