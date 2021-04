Mogen we versoepelingen stilaan vergeten nu cijfers maar niet zakken?

Het aantal besmettingen stijgt – weliswaar met slechts één procent – maar toch zijn de experten er niet gerust op. Want op 19 april werden meer dan 5.200 besmettingen geregistreerd, en het is sinds maart geleden dat we op één dag tijd zoveel besmettingen telden. Het aantal patiënten op een afdeling intensieve zorg blijft eveneens zorgwekkend hoog. “We hebben ons in de nesten gewerkt met de versoepelingen”, zegt viroloog Marc Van Ranst.