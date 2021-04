Nieuwe Europese tool om trend van coronacijfers te voorspellen

Er is een nieuwe tool uitgewerkt die voorspellingen van verschillende Europese biostatistici samenbrengt op één locatie. Bedoeling is om op die manier accuratere voorspellingen te maken van de coronacurves.

Het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en het Centre for Mathematical Modelling of Infectious Diseases (CMMID) van de London School of Hygiene & Tropical Medicine hebben de tool uitgewerkt.

Sinds het begin van de coronacrisis genereren verschillende biostatistici voorspellingen over de toekomstige trend van de coronacurves. Omdat de voorspellingen alsmaar complexer worden en met een toenemend aantal parameters rekening dienen te houden, komt de ECDC met de European Covid-19 Forecast Hub op de proppen. Daar worden de verschillende voorspellingen samengevoegd in de hoop om op die manier met een accuratere en betrouwbaardere projectie te kunnen komen.

Concreet voorspelt de tool het aantal coronabesmettingen en coronagerelateerde overlijdens tot vier weken in de toekomst voor 32 verschillende landen. Dat zijn de dertig leden van de Europese Economische Ruimte, waaronder België, en het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

“Verheugd”

“We zijn verheugd over de samenwerking van Europese modelleringsteams met anderen uit de hele wereld om nauwkeurige en tijdige voorspellingen van het aantal Covid-19-besmettingen en -doden in Europa te ontwikkelen. Het potentiële effect op het volksgezondheidsbeleid is duidelijk. Dit initiatief levert nu inzicht op en versterkt ook ons vermogen om in de toekomst op bedreigingen door infectieziekten te reageren”, aldus Helen Johnson van het ECDC.

Daarnaast biedt het platform biostatistici ook de mogelijkheid om elkaar virtueel te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Momenteel nemen er reeds 28 teams uit acht verschillende landen deel. België hoort daar vooralsnog nog niet bij.