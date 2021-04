De Watergroep houdt informatievergadering in gemeentehuis

De Watergroep wil een nieuwe vergunning aanvragen voor het waterproductiecentrum in Rukkelingen-Loon. Op 4 mei is er in het administratief centrum een infosessie voor alle betrokkenen over het belang van de waterwinning en het verloop van de procedure.

Het waterproductiecentrum van De Watergroep in Heers vormt een belangrijke schakel in de watervoorziening van Heers, Gingelom en Sint-Truiden. Via deze waterwinning worden elke dag 6.250 gezinnen van kwaliteitsvol drinkwater voorzien. De Watergroep heeft tot oktober 2022 een vergunning om jaarlijks 1,4 miljoen m³ grondwater op te pompen. Het volume is de voorbije jaren constant gebleven rond 900.000 m³ per jaar.

De Watergroep heeft nu een hervergunningsprocedure opgestart om ook na oktober 2022 de watervoorziening te kunnen garanderen. Daarbij wil men ook een extra put, die vorige zomer is geboord, inzetten om andere putten tijdelijk uit dienst te kunnen nemen voor onderhoud. Samen met het gemeentebestuur organiseert De Watergroep op dinsdag 4 mei om 19.30 uur een informatiemoment over deze hervergunningsprocedure.

Door de huidige coronamaatregelen is het aantal plaatsen in het gemeentehuis beperkt. De gemeente zorgt voor een digitale livestream, zodat geïnteresseerde inwoners deze infosessie veilig van thuis uit kunnen bijwonen. Inschrijven voor het informatiemoment kan nog tot en met 26 april via www.heers.be/grondwaterwinningrukkelingen.