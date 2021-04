Stromae ontwerpt nu ook auto voor Mini

De Belgische artiest Paul Van Haver, beter bekend als Stromae, heeft zijn creatief talent losgelaten op auto’s. Hij heeft Mini’s in een heel eigen jasje gestoken. Van de auto’s zijn vierhonderd exemplaren te koop.

Van Haver heeft de lijn auto’s gecreëerd onder zijn merk Mosaert, waarmee hij een keer per jaar ook een ecologische kledinglijn uitbrengt. Het Mini-verhaal gaat verder op dat milieuvriendelijke elan. De wagens die de naam Mini x Mosaert meekrijgen zijn namelijk elektrisch. Ze zullen zowel in ons land als in Luxemburg, Frankrijk, Monaco, Zwitserland en Liechtenstein te koop zijn.

Je herkent de auto’s straks in het straatbeeld aan het Britse ruitjesmotief op het dak. Dat komt ook terug op het dashbord en geeft het ontwerp een sportieve toets mee. Onder meer op de kofferklep en de velgen is het Mosaert-logo in de vorm van een wolkje aangebracht. Het spreekt voor zich dat je met de ingebouwde luidsprekers naar je favoriete Stromae-nummers kunt luisteren.

Deze limited edition van de Mini is verkrijgbaar vanaf 22 april en vanaf 41.200 euro. Via de site van Mosaert kun je ook bijpassende, Brits getinte, kledingstukken kopen uit de zevende capsulecollectie. Daarin zitten onder meer een pantalon en jas met dezelfde ruitjesprint die de Mini typeert.