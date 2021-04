Maasmechelen

In Maasmechelen zijn ze donderdagochtend gestart met het testen van bijna 2.000 leerlingen en leerkrachten in de hoop volgende week opnieuw de scholen te kunnen openen. Het startschot werd gegeven in basisschool Mozaïek aan de Parklaan, waar de kindjes van het vierde leerjaar en tweede kleuterklasje moedig een coronatestje aflegden.