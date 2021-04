Burrata, mozzarella, stracciatella: wat is nu eigenlijk het verschil?

We weten dat het een pak smeuïger is dan mozzarella, maar wat is burrata eigenlijk? En stracciatella, wat heeft dat ermee te maken? Wij zetten alles op een rijtje.

Burrata komt uit Puglia, in Zuid-Italië, en is een combinatie van kazen. Zonder mozzarella geen burrata, want het eerste vormt het omhulsel van het tweede. Verse mozzarella dient als zakje voor een mengsel van room en fijne restanten van de mozzarella. Die restanten worden stracciatella genoemd, vrij vertaald betekent dat ook versnipperd. De meest authentieke burrata wordt gemaakt met buffelmelk, maar met koemelk kan ook. Omdat aan burrata geen beschermde oorsprongsbenaming is verbonden, zoals bijvoorbeeld wel bij parmezaankaas, mag hij ook buiten Italië worden gemaakt.