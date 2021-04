3 op 10 Nieuwerkerkenaren kregen al coronaprik

De vaccinaties in Nieuwerkerken lopen vlot, zo blijkt uit de officiële cijfers. Zo hoort Nieuwerkerken bij de kopgroep van tien Limburgse gemeenten die de kaap van de 30% gevaccineerde volwassenen al hebben gerond. Het gaat hier om inwoners die ofwel in een rusthuis ofwel in het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden werden ingeënt. Kijken we naar de prioritaire doelgroep van 65-plussers, dan zien we dat 75% van hen al minstens één coronaprik ontving. len