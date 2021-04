Julian Alaphilippe won woensdag de Waalse Pijl en bombardeerde zichzelf daarmee meteen tot topfavoriet voor zondag in Luik-Bastenaken-Luik. “Maar ik ben niet bezig met wat vorig jaar is gebeurd”, aldus de kopman van Deceuninck-Quick Step, die toen werd gedeklasseerd na een fout in de sprint.