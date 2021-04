“Trieste” Florentino Perez geeft uitgebreid interview over Super League-debacle: “Misschien hebben we het niet goed genoeg uitgelegd”

Real Madrid-voorzitter Florentino Perez zou dinsdagavond te gast zijn in het Spaanse radioprogramma El Larguero van Cadena Ser. Omdat Perez andere katjes te geselen had in de vorm van een videovergadering met de andere leden van de Super League moest hij uiteindelijk passen. Woensdagavond kwam hij alsnog langs, onder meer om uitleg te geven bij het fiasco dat de Super League uiteindelijk werd.